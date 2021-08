Uitstekend Tegelwaardig Pullitzer-prone stukje onderzoeksjournalistiek werk van de Volkskrant. Hoe kwam Snollebollekes Naar Rechts, Naar Links terecht in een stadion te Japan, 9.282 km verderop?

Het feestnummer van Rob Kemps leidde bijna tot een burgeroorlog. Tot aangezwengelde golven van haat, drek en bagger op sociale media, tot een digitale heksenjacht op een AD-journalist, een brede maatschappelijke discussie over de Nederlandse populaire volkscultuur, en gefrons over het desastreuze niet-participeren van nieuwkomers in dit prachtige verzorgingsstaatje aan de Noordzee. Het antwoord: het is de schuld van Defqon.1 (2018) en de floormanager van TeamNL.

Quote

De diskjockey [in Japan red:] informeerde ’s morgens bij hem [de floormanager - red:] of Links, Rechts een ‘Dutch Party Song’ was. Op dat begrip had hij gezocht op internet. Het streven van de dj is het feestgedruis rondom de winnaars te voorzien van een passend geluidsdecor. Bij een Zweedse gouden olympiër draait hij Abba’s Dancing Queen, bij gouden Grieken is het de sirtaki uit de film Zorba The Greek.

En of Links, Rechts een feestnummer is, verzekerde Groen de dj (Hele briljante artikel in de Volkskrant)

En verdomd. Wie op internets zoekt op "Dutch Party Song" komt al snel bij deze Dutch Viral Video, met de ondertitel "The Dutch Sure Know How To Party" met bijna 3 miljoen views. Zo, ook weer opgelost, met een beetje googlen.

Hahaha. Dat wordt nog wat in Zandvoort...