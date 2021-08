Hoewel de langdurige werking van de vaccins van Pfizer en Moderna nog niet is aangetoond (althans, wel op de sociale tweedeling, niet op het virus), worden hun doses deugdrugs véél duurder. Dat is zo afgesproken met Brussel. Het smoesje van Big Pharma: "Wie heel veel risico's neemt, mag daar ook de vruchten van plukken. Dat is een economische wet". Ja. Sure. Maar WELKE RISICO'S namen die prikproductenten dan? De hele (westerse) wereld kocht de goedjes vanaf development stages met belastinggeld terwijl BioNTech en Moderna hun beurskoersen beiden met meer dan 2200% zagen stijgen in de afgelopen twee jaar. Voor een vaccin dat nog steeds geen FDA-stempel heeft. Israël kocht als eerste alle proefpakketjes Pfizer op in ruil voor het leveren van gebruikersdata (risico's voor Bibi en zijn gevaccineerde bevolking). De vaccins, hoewel behoorlijk effectief maar niet zo effectief als je eigen immuunsysteem, zijn nog in soort van experimentele status en dat weten de biomedische scamhoeren ook: in alle gelekte contracten staat dat dood neervallen na een prik nooit onder hun verantwoordelijkheid valt.

Bovendien heeft de EU ook nog eens de miljarden voor Moderna in een nieuwbouwbrievenbus in Basel gedeponeerd, lekker risicoloos uit het zicht in belastingparadijs Zwitserland. De patenten liggen dan weer elders tax free te wezen, in de Amerikaanse staat Delaware. Dus nogmaals: WELK RISICO lopen de grootste graaiers van dit ongezondheidscircus precies? De omzetprognoses van Moderna en Pfizer zijn voor komende jaar respectievelijk 25 miljard en 47 miljard euro, mede dankzij de contractueel oplopende prijzen voor een "product" waar diverse EU overheden gebruiksverplichtingen aan proberen te koppelen in ruil voor toegang tot voorheen vrije samenlevingen, in een wereld waarin Big Tech profiteert van lockdowns en commerciële bedrijven gouden sywerts bergen verdienen aan (de medische infrastructuur voor) testen voor toegang en dat soort ellende. En dan op de staatsomroep zo'n Franc de Korte namens die geneesmiddelgraaiers het ongrijpbare grijpbaar tracht te maken: uw geld, via uw vrijheden. 1 verboden woord uit een nieuw hoopvolle studie: IVERMECTINE. Minder dan een dollar per dag...

Update: ook New York voert vanaf september vaccinatiebewijzen in voor toegang tot het publieke leven. "NYC to require screening for vaccination for entry to bars, nightclubs, restaurants, gyms etc. Will take effect in Sept."

Er was ook iemand kritisch bij Nieuwsuur