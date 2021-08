Te pas en te onpas klimmen ze bij de NOS op het logo-loze voetje van de Divibokaal om te gillen over flagrante aanvallen op de journalistiek. De aanslag op de vertrouwenspersoon van de kroongetuige in een liquidatieproces is een aanval op de journalistiek. Sjonge jonge wat is dat een aanval op de journalistiek. De Capitool-rellen aan de andere kant van de plas zijn ook een aanval op de journalistiek. Aldus de NPO-baas die het heeft over aanvallen op de journalistiek. En als de moslims komen, met ook een soort aanval op de journalistiek, kruipt iedereen samen onder een snuggleplaid in de panic room van Volkskrant-uitsmijter Robert van de Griend. En er een journalist ís aangevallen, namelijk die raspbek van Powned, aangereden met een dikke BMW omdat hij 'de naam des Heeren ijdellijk gebruikte', krijgt dader Jaawk Bakker een taakstrafje van tachtig uur. Waar is de ophef? Waar is je grote bek over flutstraffen voor aanvallen op de journalistiek nu dan, NOS?