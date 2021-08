Hebben we anderhalf jaar met mondluiers op onze smoel geanderhalvemeterafstand tegen corona, terwijl het echte wapen tegen het virus al die tijd gewoon tussen onze benen hing. Een flinke sjor aan de generaal is namelijk een wondermiddel voor uw natuurlijke afweersysteem. Dat meldt hormoontherapiespecialist Jennifer Landa in het toonaangevende medische tijdschrift The Sun, dus dan geloven we het meteen. Een salvo van de puddingbuks voorziet het lichaam van een piek in het aantal immuuncellen die onder meer binnenkomende virussen aanvallen. Het effect werkt slechts drie kwartier, dus u moet er regelmatig een slinger aangeven voor een blijvend resultaat. Uiteraard is dit geen gegarandeerde bescherming tegen het krijgen van covid-19, maar dat is die maatregelenroulette van Mark en Hugo ook niet, dus in dat opzicht verandert er weinig. Of zoals een medisch specialist in het artikel zegt: "I think the takeaway message is that there are no negatives from it." Dat is een boodschap waar we achter kunnen staan. Dus heren, grijp die bloedworst, want het is tijd voor een wegtrekker. Vandaag fappen we ons naar een coronavrije wereld!