It’s not funny anymore. Far-right extremists’ use of humour

,,Humour has become a central weapon of extremist movements to subvert open societies and to lower the threshold towards violence. Especially within the context of a recent wave of far-right terrorist attacks."

,,Quarantine extremist humour — and therefore extremist ideas. The first priority is to not amplify messages that might harm broader communities or even directly benefit far-right campaigning"

,,Build effective partnerships with the technology sector and researchers to develop knowledge on new developments."

U mag niet bepalen wat humor is. De europese unie will accounts met slechte humor in "quarantaine" zetten.