Het is de nieuwe preutsheid.

Op het strand gingen we er aanvankelijk steeds bloter bijlopen. De introductie van de bikini ging niet zonder slag of stoot, het was een revolutie, een stap richting méér vrijheid voor de vrouw om zich te tonen, haar schoonheid te tonen. En het kon, want de man had geleerd om zich in te houden en het te houden bij maximaal een bewonderende blik. Leve de vrijheid en de blijheid.

Op datzelfde strand speelden we, met een bal, en hier en daar met een net erbij. Volleyballen op het strand. Of zonder net, met een paar handdoeken als doelpalen. Voetballen op het strand, handballen op het strand. Lekker vermoeiend, maar wel lekker, met je blote voeten in dat rulle zand.

En die spelletjes werden tot serieuze sport en schopten het uiteindelijk zelfs tot Olympische sport. Het zand kwam mee, de blote voeten, en ook de strandkleding. Anders was het geen beach sport, het moest er zo veel mogelijk op lijken, op het spel dat oorspronkelijk op het strand gespeeld werd.

Maar nu is plots seksistisch, die strandkleding, niet meer van deze tijd. Dat vindt ook Pink, die popster die niet schroomt om in haar videoclips strakke broekjes te dragen en zich zonder protest op het srand laat fotograferen in bikini.

Wat is hier aan de hand? Het is de nieuwe preutsheid. Onze Westerse wereld is doordrenkt met seks, erotiek, we flirten en verleiden dat het een lieve lust is, brengen elkaar het hoofd op hol, maar er is tevens een strijd gaande tussen de seksen, aangezwengeld door het feminisme, gekaapt door de letterbakmensen en omgekat naar een strijd tussen 'gender identities'. Dat maakt een en ander een stuk ingewikkelder, want het één, een volledig geseksualiseerde wereld, dient verenigd te worden met het ander, een wereld waarin met name als het om seks gaat het ene taboe na het andere, het ene regeltje na het andere, in het leven wordt geroepen.

En zo kan het gebeuren dat de dames aan het strand in bikini een partijtje beach volleybal spelen, maar diezelfde dames dat op de Olympische spelen plots als "ongemakkelijk" gaan ervaren. Dat de blik van de man op het strand plots een andere blik is dan die vanaf de tribune.

Het is als bij die Oscar-uitreiking na de eerste #metoo-golf. Alle dames in het zwart, uit protest, maar wél met de gebruikelijke décolleté's natuurlijk, want "sex sells".

Het is de nieuwe preutsheid, een geforceerde compartimentering. Hier mag het wél, daar mag het niet. Hier heet het seksisme, daar ineens niet meer. Hier is het seks alom, want er moet geld verdiend worden, daar wordt alle verwijzing naar seks krampachtig uitgebannen.