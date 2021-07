Gaat lekker daar in Tokio. Die handboogschutters, dat was dan nog wel grappig, beetje zo'n pijltje in de roos pielen. Maar in het herenstofzuigen - traditioneel toch een Nederlandse sport - hadden we zelfs moeite met kontenland Zuid-Afrika. Mathieu van der Poel na 100 meter al op z'n bek. De zeilers presteren onder de maat. De skateboardsters zijn klaar. De estafettezwemsters: net niet. De wielrensters zouden wel effe 1, 2, 3 en 4 worden maar ze wisten niet eens dat er nog een of andere amateur op kop fietste. En de rest test allemaal positief op corona. Nu weer zo'n tennisser, ook aanwezig op die beruchte vlucht van Delta Airlines, uit het toernooi. Daar werk je dan vier jaar naar toe, om samen met een stel kuchende journalisten in een vliegtuig gepleurd te worden en dan (topfit) uit het toernooi getrokken te worden. Gelukkig hadden we Arno Kamminga (foto) nog. Het Beest van Katwijk. ZILVER!