De Gemeente Epe, dat is de naar rotte vis meurende versie van politiek Den Haag, met alle trucs, spelletjes en intriges in pocketformaat. Zoals het effectbejag en egocentrische en individualistische 'werken' van in dit geval amateurpolitici, omhooggevallen leraren Aardrijkskunde, die in de ivoren toren van het gemeentehuis te vaak en te lang bij elkaar op schoot hebben gezeten en te weinig in contact komen met burgers om de grip op de realiteit nog te vatten. Probeer als Epenaar maar eens in contact te komen met de gemeente: dat is, van horen zeggen natuurlijk, een vrij ingewikkeld proces. Maar ze zijn heel erg tevreden met zichzelf, daar op het gemeente(te)huis, zoals een stel dino's alleen geïnteresseerd is in het wel en wee van de eigen soort; de belangen van de burgers zijn slechts een vervelende bijvangst bij het verdelen van de baantjes, de cash, het 'aanzien' en de macht. Nu heeft de gemeente Epe één probleem en dat is dat regiokrant De Stentor een terriër van een journalist (Gep Leeflang) met een grondfrees over het kerkhof van gezonde politiek laat ploegen. Een greep uit de artikelen: 'Empathie schiet tekort bij gemeente Epe'. 'Grote zorgen over vertrouwen burgers gemeente Epe'. 'Rode kaart voor wethouder die liegt en wet omzeilt'. ''Liegende' wethouder jaagt burgers in Epe naar hoogste rechter'. 'Opnieuw wethouder onder vuur in Epe: 'dubbele pet' van Aalbers is voer voor rechter.' 'Epe zet toehoorders de deur uit, politici vergaderen voortaan in het geheim.' Met als exemplarische klap op de vuurpijl: 'Epe krijgt een 1 van de burger, maar gemeente is blij met zichzelf'.

De gemeente Epe is voer voor psychologen, politicologen en een serie van Chris Aalberts, maar de gemeente is gelukkig wel blij met zichzelf. De burger van de gemeente Epe wordt, zo openbaart Leeflang vandaag, maar weer eens in het holletje genomen door een van de toppers uit het gemeentehuis. Wethouder Michiel Wiersinga houdt het met zijn stichtelijke kop na 3 maanden en 9 dagen voor gezien. "De 36-jarige Wiersinga stelde in zijn ontslagbrief dat gezondheidsproblemen hem belemmeren om zijn werkzaamheden goed uit te voeren, maar klaagde ook over het effect van kritische artikelen in de krant. 'In een dergelijke politieke context kan en wil ik niet als wethouder functioneren'." LOL. Nou Wieremans, het is juist ANDERSOM. Een politieke context zónder de kritische artikelen van een journalist functioneert niet WANT DAN IS HET EEN DICTATUUR. En wat nou het mooie is, die schaamteloze Wiersingdinges stapt dus op 9 dagen ná de 3 maanden-grens, waardoor hij 'recht' heeft op 144.630 euro wachtgeld: was hij 10 dagen eerder opgerot, had de gemeente (lees: de burgers) dat 100.000 euro bespaard. Nu is die gozer toevallig lid van de dichtgetikte regioclub Nieuwe Lijn, maar partijbinding maakt in Epe eigenlijk geen fluit uit. Het rot zit er boven de partijen, vanavond liggen ze namelijk allemaal weer bij elkaar in bed. Maar hey, de gemeente Epe is blij met zichzelf!

Einde regiopolitiekjournaal van deze week.

UPDATE: De lokale vvd ("de vvd pleit voor een andere bestuurscultuur", LOOOOOOL) sprak zich destijds al uit tegen Wiersinga.