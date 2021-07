Ok, we leggen het nog één keer uit. De aardappeloogst van dit jaar gaat bij het groenafval, mooie bomen in de bloei van hun leven gaan in de biomassacentrale, de auto van de burgemeester van Eindhoven kan bij het oud ijzer, Patty Brard gaat in de plasticbak, alle zweefboeken van holistische lifestylecoaches mogen direct in hun kracht staan in de papiercontainer, die over het paard getilde Gooische kopschoppers zijn giftig genoeg voor het chemisch afval, kabinet Rutte III bij het overige afval, het grootste deel van Limburg bij het sloopafval, uw ongezouten mening in de reaguursels, de kwetsbare egootjes van Bij1 in de glasbak, Gordon bij het afgedankte frituurvet en Pieter Omtzigt bij de lege batterijen. En granaten horen dus in een plof-ATM of aan de hengel van een magneetvisser, maar dus niet in de milieustraat. Zo redden we het klimaat natuurlijk nooit!