Dat gaat nog wel een stapje verder dan de spotprenten van de van zijn mandje gelichte Gregorius Nekschot. Ach ja, Janmaat was de ver van mijn bedshow ( in mijn omgeving was buitenlanderproblematiek iets onbekends, wij hadden geen Turken en Marokkanen in het stadje waar ik opgroeide en die paar Turken op de middelbare school - 4 op de 800 leerlingen ofozo - had je geen last van ) maar sinds Fortuijn weten we toch wel hoe de linkse hazen rollen? En als de gehersenspoelde jeugd zelf in de 30 is en de vruchten oogste van waar zij al die jaren voor hebben gepleit is het te laat. Zitten Djilano-Sem en Kwanita-Mees tot hun 24e bij je thuis want er is geen kamer meer te krijgen want de vruchtbare nieuwkomers, Oostblokkiers, Pandjesprinsen, projectontwikkelaars en Dobbertobbers hebben alles met 4 muren en een dak al voor je neus weggeconfisceerd. En toch vrolijk X66 en Groen Links blijven stemmen want de collega's en de meiden doen het ook. Maar Wilders is the devil incarnated, dat dan weer wel.