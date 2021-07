Weggooien is goedkoper en zelfs beter dan weggeven.

Iets wat veel mensen buiten de logistiek etc niet begrijpen.

Stel, je wilt ze wel weggeven.

Zijn ze goed bewaard gehouden al die tijd (schoon, hygiënisch, gekoeld, etc.) ?

Waar moeten ze naar toe. Invoerrechten. Inklaring.

Garanties, Juridische schadeclaims.

Vervoerskosten, Distributiekosten, Volgende keer weer? Oftewel, je zit er nu aan vast, kun je ook nog koelkasten en jeeps sturen etc.

En PC en mobiles en geld, veel geld?

En wat krijg je ervoor terug?

Eigenlijk alleen maar heel veel problemen.

Dus, inderdaad is weggooien de beste beslissing.

Want in de economie en logistiek moet je niet denken als een goedbedoelend zuinig huisvrouwtje.

Een ander simpel voorbeeld: het is veel simpeler om een defecte TV etc. of wasmachine, die al iets ouder is gewoon te recyclen en een compleet nieuwe te nemen.

Uiteindelijk sneller, goedkoper dan om een poging tot reparatie te doen, zo is het helaas in de moderne wereld.