Gisteren beloofde de advocaat van één van de Mallorca-kopschopmoordenaars dat het vuilnis zich zou melden bij de politie. Dat lijkt te kloppen, de eerste twee roomblanke autochtone Nederlandse jongeren in kwestie hebben zich bij de popo gemeld. Of ze ook worden uitgeleverd aan España is de vraag. Hun advocaten zullen er alles aan doen dat te voorkomen want nergens is het zo lekker straffeloos crimineel zijn als in Nederland. En omdat zowel daders als slachtoffers Nederlands zijn valt een belangrijk argument om ze in Spanje te berechten weg. Als het Spaanse OM ook nog eens denkt 'scheelt ons weer hoop gezeik met tolken en veel extra kosten, laat ze lekker daar blijven' is de kans groot dat ze in Nederland voor het hekje komen om hun D66-taakstrafje in ontvangst te nemen. Aan de andere kant: misschien willen ze in Mallorca wel eens een statement maken tegen de eeuwige spiraal van geweld door toeristen-'jongeren'. Aangezien Spaanse media het al hebben over een geweldsorgie als in A Clockwork Orange, is een statement tegen bezopendoorgesnoventoeristengeweld wel het minste wat je als magistratuur de onder je gestelden kunt gunnen.

De 18-jarige verdachte die als enige in Mallorca bleef om de sleutel van de huurvilla in te leveren (je wilt toch je borg terug hè) en dus als enige werd opgepakt is alweer vrij. Uit camerabeelden blijkt dat hij niet meedeed aan het geweld.

Er is trouwens nog steeds geen internationaal arrestatiebevel op de Spaanse post gedaan. Maargoed, het is Spanje. En justitie. Spaanse justitie, langzamer en bureaucratischer kunnen ze het niet maken. Wel celstraffender.