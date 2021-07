En u dacht dat Nederland alleen goed was in het exporteren van snuifpoeder, feestpilletjes en uitgerangeerde snuifzangers? Mooi niet, want we zijn ook een kei in bier naar het buitenland sturen. Nederland was in 2020 de grootste exporteur van goudgeel keelgenot in de Europese Unie en na Mexico de tweede grootste bierexporteur in de wereld. Zelfs in coronatijd steeg de hoeveelheid geëxporteerde blikjes, flesjes en fusten. Ruim twee miljard euro aan bier verdween vanuit Nederland over de landsgrenzen, waarvan 37 procent naar onze grootste fans: de Amerikanen. Logisch, want Heineken heeft zich ondertussen in vrijwel iedere Hollywood-film geproductplaced. Ons polderlandje specialiseert zich dan ook voornamelijk op wegdrinkpils, terwijl we veel van de kwaliteitsvloeistoffen juist uit België halen. Gelegen tussen het Oktoberfest-geweld in het oosten en de kloosterspecialiteiten in het zuiden willen we het wel eens vergeten, maar Nederland is een fantastisch bierland. En daar mag best op gedronken worden.