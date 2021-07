Niet dat er andere redenen wel okee zijn om iemand dood te schoppen, maar dat Carlo (27) op Mallorca is vermoord door een stel dronken idioten omdat ze dachten dat hij voor Feyenoord was, is wel de aller-, allerkutste reden ooit. De Tele heeft met Nederlanders op het eiland gesproken, die bevestigen dat er 'iets' 'geroepen' werd over 'Ajax' en 'Feyenoord', waarna een groep jongeren die verschillende tenten was uitgezet, besloot Carlo helemaal kapot te trappen. "Dat het een aanval betreft van zogenaamde ’fans’ van Ajax die doorhadden dat er enkele supporters van Feyenoord waren, wordt bevestigd door meerdere andere aanwezigen aan de boulevard. Ze spreken van blanke jongens uit de (wijde) regio Amsterdam die veel hadden gedronken en doelbewust keken waar ze problemen konden veroorzaken." Het tuig heeft inmiddels al een advocaat in de arm genomen die tegen RTL Nieuws loopt te janken dat zijn cliënt pas net meerderjarig is. Meerderjarig, en verantwoordelijk voor de dood van iemand, omdat ie voor de verkeerde fucking voetbalclub was. "Carlo werd verrast en kon niet ontkomen. Hij viel al snel neer op het trottoir voor de uitgaansgelegenheden. „Op dat moment haalden die gastjes met volle kracht meerdere malen uit. Tegen zijn hoofd. Het was compleet absurd. Er is een ongeschreven regel dat je iemand die op de grond ligt, niet meer trapt, maar daar hadden ze schijt aan.”"

UPDATE: Ook dat nog. Volgens "nabestaanden" was Carlo zelf niet eens voor Feyenoord, maar voor Ajax