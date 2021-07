Terwijl u vannacht aan de bbq of boemel was en/of drukdoende met schiet- en steekpartijen danwel het gezellig had met moeders de vrouw in de sponde zat deze geweldige meneer uit het (deels geëvacueerde) Maasdurpie Well de hele nacht in zijn tuin te staren naar de zandzakken voor zijn deur. Een eenmanswaterschap met een echte dijkgraaf. Een koning, in zijn eigen kingdom. Colaatje erbij en turen maar naar het wassende water. En dan koffie, om 06:41 uur. Hup Limburg (777), het wordt weer een lange dag. En mensen, nog steeds wegblijven daar. Volgende week bent u weer welkom, mag u helpen opruimen & vlaai toe.

Officieel Fotobijschrift ANP Photo: WELL - Een inwoner van Well zit de hele nacht in zijn tuin om het stijgende water van de Maas in de gaten te houden. De hevige regenval en overstromingen in Noord-Limburg hebben voor veel schade gezorgd. ANP REMKO DE WAAL