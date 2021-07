U wilt invloed op de President van de Verenigde Staten van Amerika? Dan moet u een schilderijtje kopen van zijn zoon. Kost weinig. Half miljoen of zo voor een typisch voorbeeld van "generic post zombie formalism." Uiteindelijk een stuk betere deal dan je kreeg met Obama of Clinton. Wat heb je liever: een heus schilderij of een half uurtje kabbelend gebabbel? We weten nog van Vincent van Gogh, dat je met een schilderij prima een gat in bijvoorbeeld je kippenhok kunt dichten. Nou ja, het echte nieuws is natuurlijk dat Peter R. de Vries niet meer is. De aanslag is gelukt. Binnenkort staan de middeleeuwen weer voor de deur. Wen er maar aan.

#Pay4Limburg: op Giro 777.

Eresaluut: een extra borrel voor alle motormuizen van de Nationale Politie vanavond. Proost, op Arno:

Niet alles is verloren, hon-hon-hon