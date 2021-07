Indien overstroming des doods vlucht naar de heuvels. Nou mooi niet. Limburg has fallen en het blijft knetteren. De voormalige Nederlandse provincie Limburg wordt door opboeringen van het riool teruggegeven aan de zee. Video boven, ergens in de omgeving van Helmond. Een boa (de mens, niet het dier) versus een paling (het dier, niet de mens). Het is wel te zien dat het lang geleden is dat die boa een lekkere paling in zijn handen had. Dus na afloop die boa's natuurlijk met z'n allen roken. Geen paling. Kansloos. Keihard Team Paling hier.