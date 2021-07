Nieuws uit het land waar ze niets te compenseren hebben. Ze hebben er namelijk een zwembad van 60 meter diep gegraven, en dat is 15 meter dieper en met 14 miljoen liter water vier keer zo groot als de bijzonder saaie #2 in Polen. Want Polen heeft geen gezonken stad om te verkennen en Dubai wel en we zijn gek op geschiedenis. En op zwembaden. En op vrijduiken. Will Smith die het erop waagt, na de breek.

We zijn toch meer van de natuur

Will Smith (Wild Wild West, 1999) neemt een duikje