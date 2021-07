Elk jaar hetzelfde gedonder: u let even niet op en hoppa het hooikoortsseizoen is wederom naadloos overgegaan in het stoeptegelseizoen. Van pollen in uw neus naar stoeptegels op uw voorhoofd. Gegooid van een viaduct door totaalidioten die... nou ja, we weten eigenlijk nog steeds niet wat dergelijke verdwaalde amoeben bezielt. Wat er in die stoffige echokamers van ze omgaat als ze besluiten een zwaar brok beton op een aanstormende vierwieler te deponeren. Wat deze onguur ruikende schraapsels onder de schoenzool van de samenleving denken op het moment dat ze het leven van onschuldige automobilisten in gevaar brengen met hun verlofactiviteiten. Dit was in onze jonge jaren al een probleem en sindsdien is het vrijwel elk jaar raak. Een dusdanig gangbaar probleem dat het zelfs zijn eigen Wikipedia-pagina heeft. Enfin, heeft u gisteren hersenloze tegeltokkies gezien of vastgelegd op uw dashcam op de Lozerlaan in Den Haag, laat het even weten aan de plaatselijke popo.