Het is gevoelsmatig al drie jaar geleden dat het kabinet een héél klein knievalletje maakte door zich voortaan "demissionair" te noemen en gewoon lekker verder te regeren, het is 112 dagen geleden dat we naar de stembus mochten in afwachting van precies dezelfde coalitie als nu, maar dan met twee partijen er bij waar *niemand* op stemde en het is ongeveer TIEN JAAR geleden dat de eerste contouren van grove misstanden in de politiek, de rechtsstaat en het dagelijkse belastingregime van Dit Land zich langzaam begonnen te ontwaren. En toch is de enige in de Tweede Kamer met een veroordeling op zak iemand die "minder minder" zei, terwijl we dan nu ein-de-lijk dat debat gaan voeren over Ongekend Onrecht, het boeventuig van de belastingdienst, de beschimmelde bestuurscultuur in de baantjesmolen en de Rutte Doctrine in het Torentje. Zit u klaar voor een heleboel onzin over "radicale ideeën", "nieuw leiderschap" en die "cultuuromslag" die toch nooit komt? Hierboven de beelden van maandag, met een tirade van de vrouw die in de livestream na de lees verder als eerste mag spreken over MARK RUTTE: FUNCTIE ELDERS?

Bijdrage Renske Leijten: Rutte is een rotte vis