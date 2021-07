Hallo slaven. Lekker dagje gehad weer op de plantage? Mooi, gaan wij dat dagje alsnog even lekker verzieken. Want u dacht dat nu oranje zichzelf uit het EK heeft gehandbald het ook over is met al dat regenboogvlaggetjesgedram. Wat opzich waar is, maar aan het eind van elke regenboog staat een pot met slavernijverleden. Sterker nog, u perse schuldig moeten voelen over het 'slavernijverleden' is reeds het nieuwe regenboogvlaggetjesgedram. Kijk maar: of we wel even van Keti Koti een Landelijke Vrije Dag willen maken (check dan hoe inclusief zo'n '''creatief bureau''' dankzij slavernij kan totaaldeugen). En of we wel even willen accepteren dat het 'slavernijverleden' onze eigen blanke witmensenschuld is (allemaal), als ware het een erfzonde waarmee we zijn geboren en waar we nooit meer vanaf komen maar waarvoor we wel moeten boeten. "Intussen moet en zal dat slavernijverleden ons als de nieuwe zondeval worden opgedrongen". Precies dat. En zo is een niet perse onsympathieke Keti Koti-herdenking via het slopen van Zwarte Piet en met behulp van gestaalde BLM-deugkaders binnen no time doorgeduwd als het volgende woke neo-marxistische agendapunt voor gelijkgeschakelde pro-multiculturele msm, D66 NPO talkshows en natuurlijk een snel groeiende antiracistische BLM-subsidiezuigindustrie die alle baat heeft bij zoveel mogelijk slachtoffers, desnoods ingebeeld en aangepraat.

Wie nu denkt 'zo'n vaart zal het allemaal niet lopen' moet zich maar even afvragen welke vaart het fenomeen 'gender' had. Is er eigenlijk iemand die zich kan herinneren wanneer, hoe en waarom precies dit ineens een serieus agendapunt was? Nee hè? Zo waren er alleen Maartje 't Hart en Wim de Bie in een jurk, zo struikelden we ineens over genderneutrale toiletten, politieke partijen die het mogen weglaten van geslacht in het paspoort als belangrijkste democratische overwinning in 55 jaar tijd beschouwen, drammoekes van 'genderkinderen' in de Efteling en het voor de NS-trein duwen van alle 'dames en heren'.

Zo ging het trouwens ook met Zwarte Piet, met het woord 'blank', met Turks Fruit, met 'sensitivity readers', met blanke schrijvers die geen zwarte dichteressen mogen vertalen, met vuurwerk, met kunst in het Rijksmuseum, met houtkachels, met vlees eten, met benzineauto's, met Kevin Spacey, met Friends, met adverteerders op '''seksistische''' websites, met ineens hoofddoekjes in het 'neutrale' parlement, [hier de reaguurders even laten aanvullen, eindredactie]...zeg maar gerust: Grote Sprongen Voorwaarts.

Beter staat u nu alvast aan de goede kant van de geschiedenis en begint u vandaag nog met herstelbetalingen.