Hallo bluepilled normies en schapen van de MSM. Jullie geloven natuurlijk blind dat De Griep Covid ineens is verdwenen door '''vaccinaties''' maar de échte werkelijkheid is dat alle 5G in Nederland gewoon stuk is en daarom is er dus geen virus meer. Want: Echte Patriotten, Burgerstrijders, Wappies en overige DDS-reaguurders hebben maarliefst 200 5G-masten 'geneutraliseerd'. OMG! ECHT? Ja, echt. Hoe dan? Door massaal te covidvaccineren zodat ze magnetisch worden en dan een menselijke magnetisch ring kunnen leggen om 5G-masten? Door slechts één knipoog van Lichtwerker Baudet in de richting van 5G-masten? Hebben ze magnetische Viola Holt over een 5G-mast laten zakken? Neen. Door gebruik te maken van een Magische Neutraliseer Kubus. Geen idee hoe het precies werkt, maar alles wat je in die kubus legt wordt uitgelezen door een BioStabil met Zesde Oog en dan verzendt de kubus tot een reikwijdte van zeker 40 meter positiviteit en neutraliseersignalen, mits je GPS-coördinaten meegeeft aan die kubus want kubussen zijn ook maar kubussen. Het mooie is: wij hebben ook zo'n kubus en we zijn as we speak bezig met het neutraliseren van neutraliseerkubussen, via chemtrails, zodat wij straks ongezien de New New World Order worden en de rest van ons leven onbeperkt GRATIS!!!! Netflix kunnen kijken. Wordt dan wel na de sportzomer ja. Tegen oogkleppers die zeggen: 'Dit is allemaal onzin, is geen wetenschappelijk bewijs voor' zeggen wij: DOE ZELF ONDERZOEK! VERDIEP JE EENS! OP BITCHUTE! EN FACEBOOK! En trouwens wetenschap is ook maar een mening, plus, als wij eenmaal NNWO zijn komt er een TrIbUnAaL en gaat iedereen op de brandstapel. MUHAHAHAHAHA! *snort* En dan nu: Egypte met aansluitend veldtocht tegen Rusland, daarna het perfide albion voorgoed onderwe oh, hallo zuster. Tablet graag, niet weer een spuit, merci.

Holy fuck, wat gaat er toch mis met mensen dat ze deze volslagen onzin geloven? Een nieuwe groep strijders denkt dat ze bezig zijn met #5G zendmasten neutraliseren 🤯 1/x #zendmasten #straling #complottheorie #wappies pic.twitter.com/QEuxB2Vn75 — Mario van Woensel 🚀 (@mvwoensel) June 29, 2021