Vorige week rochelde de Rutte Doctrine weer een haarbal op in het Toeslagenschandaal door 70.000 kinderen van gedupeerde ouders extra zakgeld toe te zeggen. We legden in dit topic uit dat dit een PR-oplossing is (voor Rutte) die voor toeslagouders en -kinderen het leven niet per definitie lichtvoetiger gemaakt. Afgelopen weekend lazen we nog even verder in de "Zevende voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag" en daarin ontdekten we dat die brief niet louter over de KOT gaat. D'66-cosplayer Alexandra van Huffelen kwam behalve 70k kinderen en 8k ex-partners (uit de door overheidsmisdaden kapotgemaakte huwelijken) ook nog "~20.000 gedupeerden niet-kot" tegen.

20.000 (zegge: twintig duizend) gedupeerden van een ándere (toeslagen-)affaire dan de kinderopgvangknevelarij. Welke groepen zijn dat? Gaat het om de beginnende ZZP'ers die (ten onrechte) terugvordering van starterstoeslagen kregen van de Belastingdienst en daardood vaak in grote financiële problemen gestort werden? Kamervragen over deze zogenaamde leenbijstand zijn te vinden onder de omineuze vvd-website overheidspagina Kamervragen zonder Antwoord, waar uit de onbeantwoorde vragen blijft dat dit probleem al vijftien jaar bekend is (ook bij de Ombudsman), tot (onnodige) faillissementen leidt en met een halfslachtige compensatieregeling nooit goed is erkend of opgelost.

Het kan ook nog gaan over mensen bij wie de Belastingdienst al jaren de 'beslagvrije voet' niet goed toepast. Dat is het recht om niet onder een bepaald minimum te vallen als er om wat voor reden dan ook beslag gelegd wordt op je inkomen, zodat je nog water en brood kunt kopen. Ook dat gaat al zeker tien jaar niet goed: ook hier weet de Ombudsman er van en schreef hij een hard rapport waar hij ook toen al geen clubs met lezers voor kon vinden. En ook hierover zijn Kamervragen van dit jaar van zo'n beetje alle partijen nog zonder Antwoord.

Het kabinet is 164 dagen demissionair. De verkiezingen zijn 103 dagen geleden. Sindsdien zijn er diverse nieuwe fouten, doofpotten en misdaden van de Belastingdienst opgedoken. Maar deze zomer gaan tortelduifjes Mark & Sigrid samen een liefdesbriefje opstellen om van hun oude criminele coalitie een nieuwe criminele coalitie te maken. Oude doctrines in "nieuw leiderschap", met dezelfde systemen waar burgers onder verdrukt worden.