Goden, stuk voor stuk ENORME mieten. Want je zal altijd zien dat een of andere pipo uit naam van zijn God andere mensen aan z'n spies rijgt. In Nederland hebben we vooral last van de weergoden en dat natuurlijk weer precies op de dag dat iedereen weer op kantoor uit het raam zit te kijken. Vanmiddag ONWEER DES DOODS!!! Met buien en 'kans op hagel, windvlagen en veel regen in korte tijd. Plaatselijk zou hierdoor wateroverlast kunnen ontstaan'. In navolging van de Tour de France heeft het KNMI Code Geel afgekondigd. Prep uzelf. Zo heeft de buurman de regenboogvlaggetjes alvast binnengehaald. Later meer.