Ferd Grapperhaus, de minister die staatssecretaris Snel nog wel even wilde helpen met het bedekken van de doofpot in de toeslagenaffaire, weigert na een Wob-verzoek van EenVandaag het advies van de landsadvocaat over de invoering van de Avondklok openbaar te maken. Die invoering was juridisch zo wankel dat zelf Willem Engel, die gek is, er gaten in kon schieten en zorgde ervoor dat Jaap van Dissel halsoverkop moest worden ingevlogen om in de rechtszaal te zeggen dat zonder de Avondklok de ziekenhuizen vol high gepilede bodies zouden komen te liggen. Achteraf bleek niemand eigenlijk enig idee te hebben waar de Avondklok op sloeg en hielden we er alleen een paar flinke rellen en een heel erg zielig stuk op De Corrie aan over. Best interessant dus, om te weten wat de landsadvocaat van deze snooze-knop voor de burgerlijke vrijheid vond. Kom er maar in, nieuwe 'bestuurscultuur', 'macht en tegenmacht', bla bla bla, openheid zus, transparantie zo, radicaal nieuwe ideeën dit, glas, plas, was dat. "Opvallend is dat Grapperhaus nu weigert het cruciale advies van de landsadvocaat over de avondklok vrij te geven - het advies dat hij eerder in zijn mail aanhaalde. Het ministerie van Justitie zegt dat het advies van de landsadvocaat 'intern beraad' is en 'persoonlijke beleidsopvattingen' bevat en daarom niet openbaar gemaakt kan worden. Ook zou het slechts een concept-advies zijn."