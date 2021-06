@Maar Schalk | 22-06-21 | 15:34:

"de behoorlijke hoeveelheid doden na het vaccin vandaan?"

Die zijn er niet. Om Derek Lowe aan te halen:

"If you take 10 million people and just wave your hand back and forth over their upper arms, in the next two months you would expect to see about 4,000 heart attacks. About 4,000 strokes. Over 9,000 new diagnoses of cancer. And about 14,000 of that ten million will die, out of usual all-causes mortality."

blogs.sciencemag.org/pipeline/archive...

Dat is wat er in Noorwegen ook is onderzocht. Er zijn misschien een paar trombose gevallen - van een heel zeldzame soort - op AstraZeneca en J&J terug te voeren. Maar juist omdat het zo zeldzaam is, is niet zo makkelijk vast te stellen of het niet.. gewoon toeval is.

De hartontsteking is ook misschien wel, misschien niet aan Pfizer toe te schrijven. Israel heeft vrij veel gevallen wat op een statistisch veband lijkt te wijzen. De VS weer niet.