Voor zo'n klein mannetje heeft-ie een aardig grote mond, Rodrigo Duterte, oud-president van de Filipijnen. Hij wordt momenteel door het Internationaal Strafhof in Den Haag vervolgd vanwege misdaden tegen de menselijkheid in zijn keiharde strijd tegen drugscriminelen. Maar wat volgens hem pas echt een misdaad tegen de menselijkheid is: Nederlands eten. Meneer heeft vanuit zijn gevangenschap in Scheveningen geklaagd over onze andijviestamppot met een balletje gehakt, onze boerenkool met worst en misschien zelfs over onze bitterballen. Kunt u het zich voorstellen? Het gore lef! Nu is het natuurlijk zo dat niemand zal betwisten dat er betere keukens bestaan dan de Nederlandse, maar dat zo'n vent 10.000 kilometer reist en hier dan liever gortdroge rijst komt eten is een gotspe. Andermaal een klap voor de Nederlandse cultuur. Het is te hopen dat dit strafverzwarend werkt bij het ICC. Eigenlijk zouden we hem de volgende keuze voor moeten leggen: vanaf nu louter water en brood óf een enkele reis richting El Salvador. Daar weten ze wel raad met dergelijke boefjes. Eens kijken of hij dan nog blijft piepen over het eten. Bindend advies voor de ex-president, in de vorm van een oud-Hollandse uitdrukking, zou moeten zijn: eet gewoon wat de pot schaft. Maar nee, wij binden simpelweg in, wij geven hem zijn rijst. We bukken voor een crimineel en durven niet eens voor de Hollandse keuken te gaan staan. Nederland oh Nederland...