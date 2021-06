Mensen mailen ons wel eens met "Hoi Geenstijl, hee Geenstijl, waarom is die MAXvandaag-puzzel altijd zo KK moeilijk, Geenstijl? Die is toch voor bejaarden, dan moet het juist makkelijk zijn? Wollah graag reactie Geenstijl!!!1!". Kijk, daar gaat het dus mis. Het tendentieuze stigma dat alle bejaarden simpel van geest zijn en zich als Jan Nagel gedragen. IS. NIET. ZO. Neem bijvoorbeeld Limburgse bejaarden, echt een topklasse apart. Waar andere bejaarden zich zo snel mogelijk laten opslaan in een vernietigingstehuis zodat ze bij een pandemie massaal kapot kunnen omdat de airco niet aan mag van Jaap van Dissel, zeggen Limburgse bejaarden van: 'HOHOHO! De hele dag NPO moeten kijken is tot daar aan toe, maar naar een verzorgingstehuis, njet, NIE WIEDER!' En gelijk hebben ze. In veel andere landen blijven oudjes gewoon bij de kindjes wonen, maar in NL weten we niet hoe snel we ze toedelidokie moeten drionnen. Terecht om daar tegen in opstand te komen. Die arrogante Hollandsche bejaarden moeten zich maar lekker laten piepelen, Limburgse bejaarden zijn een trots en fier volk, en lijken in niets op de Haaksbergse Saalmerink-bejaarden of die oude laffe watjes in Drachten. Limburgse bejaarden eisen privacy, bezoek, geen Van Dissel-horrordood en vrijheid tot ze in de kist/oven liggen. Ozo! Ook als ze al 37 zijn. Ook als ze wat vaker tegen het snelwegverkeer in rijden. Ook als ze niet om aan te zien zijn zo verlept en dor. Ook als ze een merkwaardig maar immer mild-komisch aandoenlijk accent hebben. Limburgse bejaarden, dát zijn strijders. Hup Limburgse bejaarden! Sta op tegen opslag in bejaardendepots! En tegen erectiestoornissen! Limburgse bejaarden FTW! Was er nu maar een politieke partij die het voor bejaarden opneemt.