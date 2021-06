Het probleem is dat de tweede kamer het niet alleen op moet nemen tegen de regering, ze nemen het op tegen een netwerk van vrienden, kennissen, lobbyisten, maatjes, corpsballen met vrinden, oude jongens krentenbrood, fatsoensrakkers en andersoortig adderengebroed. Met het morele gelijk aan je kant alles dat tegen de westerse hegemonie indruist afsabelen. Liberaal democratie is zelf illiberaal geworden en nog slechts een scheindemocratie. Meer Daan 90% is HBO of uni opgeleid en de 70% met MBO of minder voelt zich allang niet meer serieus genomen. Zelfs als deze groep steeds meer op de tegenpartijen gaat stemmen blijft het kartel elkaar vasthouden. Links socialistisch en conservatief zitten dichter bij elkaar dan ze denken en het zou tijd worden dat deze twee elkaar gaan vinden om de zittende elite met pek en veren Den Haag uit te jagen. Uit zichzelf gaan de vrindjes van de American led LIO niet weg. Time for change!