Vaccineren betekent dat JE iets in JOUW lichaam gespoten krijgt. De aanname dat je dit allemaal blindelings kunt vertrouwen, want wetenschap (trust the science), is aangeleerd gedrag.

Ten tijde van de abortuswetgeving, marcheerden vrouwen met de leus: "baas in eigen buik" en "mijn lichaam mijn keuze".

Idem dito met het legaliseren en in het ziekenfonds opnemen van de pil.

De advocatuur heeft goud geld verdient met "de integriteit van het menselijk lichaam".

De wetenschappers vertellen ons sinds een jaar of 5 dat je geboren kunt zijn in het verkeerde lichaam, en dat dat wetenschappelijk bewezen is.

De evolutietheorie (sleutelwoord theorie) is nog steeds een theorie en wordt tenminste 70 jaar door iedereen zijn strot geduwd, want wetenschappers zijn het ermee eens. ***

En dan is er nog de klimaatverandering wetenschap, waar het merendeel van de wetenschappers achter (zouden) staan.

Inmiddels blijkt keer op keer dat veel van deze wetenschap wishfull thinking is; oftewel men wil graag dat iets zo is en produceert een wetenschappelijk rapport n.a.v. een wetenschappelijke studie, die na verloop van tijd vals blijkt te zijn. Prof Swaab heeft meerdere onderzoeken gedaan, daar boeken over geschreven en zijn bevindingen in talkshows wereldkundig mogen maken. En die onderzoeken bleken niet herhaalbaar.

Zorgmedewerkers zijn niets verschuldigd aan hun patiënten. Ze zijn iets verschuldigd aan zichzelf, namelijk zorgen voor zichzelf. Als zij vinden dat zij dat vaccin NIET willen (laten zetten), dan worden ze niet ingeënt. Mensen met zeer broze gezondheid, overlijden. En als dat door een virus of bacterie is, die kunnen ze van iedereen met wie ze in contact komen krijgen. Ook van gevaccineerden.

*** Vele, vooral zelfbenoemde, wetenschappers omarmden de evolutietheorie omdat ze anti-religie zijn.