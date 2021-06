In een debat over 'De Staat van de Europese Unie' kreeg DemissionairPres Rutte een boekje over 'groene industrie' van Tom van der Lee (GroenLinks/Oxfam) en daar toonde hij zich heel verguld mee. "Zelden schreef een vvd-minister een visie die zo dicht bij die van GroenLinks ligt", citeert hij Eric Wiebes uit dat boekje. En over de formatie: ""Misschien komen we er uit", waarop Sigrid Kaag weer heel verliefd reageert op de man waar ze niet zo lang geleden nog van wilde scheiden. Kortom: U wordt er weer bijna ingetuind.

Vandaag zit het democratisch corrupte kartel-contingent van de Kamer (vvd, GroenLinks, PvdA, D'66, CDA, CU) weer bij Mariëtte Hamer. Ploumen gaat een stukje feministische kunst opvoeren, Kaag probeert niet over het lot van de Palestijnen te beginnen, Wopke brengt medische updates over Omtzigt mee (maar zorgt er ditmaal wel voor dat er geen journalisten """per ongeluk""" meeluisteren), Segers gaat indruk maken met zijn jongleeract met meloenen, Klaver komt zijn nieuwste loafers showen en Mark Rutte zit glunderend aan het hoofd van de tafel omdat zijn kunstje nog steeds niet is uitgewerkt. Nog even en de Rutte Doctrine maakt iedereen verplicht lid van de Postcodeloterij. Straatprijs: een windmolen in iedere achtertuin.