Gebrekkige ontwikkeling geestvermogens en dan na je VWO Rechten gaan studeren. Naar de Geest der Wet en dan D66. De Liefdesbaby van de Farizeeërs en de Sadduceeërs. Maar dan zonder de beleefdheid om er in de Brusselse Tempel (die Brussel in Belgenland dat is) je voorhuid in te leveren, qua skin in the game.

Wat we in onze joods-christelijk-humanistische traditie wel eens over het hoofd willen zien: nl.wikipedia.org/wiki/Palmzondag Carnaval en Who's your Daddy? De Heilige Karwats. Zin an.