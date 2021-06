U was er al een tijdje mee bezig, CDA slopen, maar zo langzamerhand krijgen ook de MSM er plezier in. En dan weet je: dit komt nooit meer goed. MSM die eensgezind een politieke partij in de poep duwen is meestal net zo effectief als een linkse cabaretier die in zijn oudejaarsavondconference een alcoholvrij biertje sloopt. Wel zielig voor het CDA, maarja, they had it coming. Bovendien: kostelijk leedvermaak. En aangezien wij volgens Sylvain Ephimenco (columnist van een woke-linkse, blankenhatende '''christelijke''' tyfuskrant) toch al de "onvoorwaardelijkste en virulentste pleitbezorger van Omtzigt" en "CDA-hater" zijn maken wij van ons hart geen CDA-kuil en organiseren wij alvast een Auf Wiedersehen CDA Uitzwaaiparty. Onze BFF Omtzigt is er toch al weg. Na de breek een heerlijk overzichtje van wat onvoorwaardelijke en virulente CDA-haat in landelijke danwel lokale MSM en trouwens ook wat hilarische pogingen tot dapper CDA-propaganda verspreiden. Wij zien nu al reikhalzend uit naar de volgende zondagse CDA-zomeruitverkooppeiling van Maurice.

Volkskrant: '10 jaar geleden was CDA nog grootste partij van NL'

"Het lukt de partijtop al heel lang niet om de partij in rustiger vaarwater te krijgen en een aansprekend verhaal voor kiezers te formuleren. Zo’n tien jaar geleden was het CDA nog de grootste partij van Nederland (41 zetels van 2006-2010), maar daar is in de recente peilingen nog maar eenvijfde van over.

Alleen al het afgelopen jaar werd het CDA geconfronteerd met een leiderschapscrisis, een mislukte campagne, een verwoestend verkiezingsresultaat, een schimmige mondkapjesdeal van CDA-prominent Sywert van Lienden, een Kamerlid voor wie een ‘functie elders’ werd gezocht, eigen bewindspersonen die datzelfde kritische Kamerlid wilde ‘sensibiliseren’, de ziekmelding van die populaire Omtzigt, zijn definitieve breuk met de partij en een uitgelekt rapport waarin wordt gesuggereerd dat sponsoren invloed kunnen kopen op de koers."

NOS: 'Ik schaam me dat ik lid ben van het CDA'

"Sinds Pieter Omtzigt afgelopen weekend zijn vertrek bij de partij bekendmaakte, verkeren ze in shock: Jeroen de Jong en Alice Gransbergen. Hij is veertien jaar lid van het CDA, zij maakte vier jaar geleden de overstap van Algemeen Belang Ameland naar het CDA.

Gransbergen overweegt het CDA-lidmaatschap op te zeggen. 'Nee dat doe je niet zomaar', beaamt ze. 'Ik ben opgevoed met het motto: je doet iets en dan maak je het af. Maar nu weet ik het niet meer, dat zeg ik u eerlijk'. En dan, met heftiger emotie in haar stem: 'Ik schaam me eigenlijk op dit moment gewoon dat ik lid ben van het CDA'."

RTV Oost: 'Voormalig CDA-Statenlid zegt na 30 jaar lidmaatschap op'

"Het was een hele stap voor Jeroen Slager om zijn opzeggingsbrief naar de ledenadministratie te sturen. Hij heeft een echt CDA-hart en is actief geweest in de provinciale en lokale politiek. Maar in het landelijke bestuur zijn er grenzen overschreden.

Na 30 jaar actief lid van het CDA geweest te zijn is Slager nu partijloos. Hij ziet op het wel gebeuren dat er een nieuwe partij komt. "Ik wil eerst afwachten wat Pieter gaat doen."

BN De Stem: 'Oppositie voeren kan het CDA helemaal niet'

"De crisis in het CDA gaat verder dan Omtzigt. Kijk naar hoe onze partijtoppers in coronatijd gehandeld hebben. Minister Grapperhaus die tijdens zijn eigen bruiloft de afstandsregels overtreedt. Hugo de Jonge die met een verlopen paspoort wil gaan stemmen. Wopke Hoekstra die tijdens de campagne roept dat er flink gekort moet worden op de WW. Hoe is het toch mogelijk? Je weet als partijleiding dat je onder het vergrootglas ligt, dat je onophoudelijk doorgelicht en doorgezaagd wordt. En toen moest die Sywert van Lienden nog komen met z'n mondkapjesdeal.

Weer een CDA’er in opspraak. Een CDA’er die zichzelf verrijkt. Werk daar als lokale partijafdeling maar eens tegenop!

Of de partijcrisis het CDA ‘dwingt’ tot landelijke oppositie? Pijnen zucht eens diep. 'Een genezingsproces is hard nodig. Maar het CDA is geen oppositiepartij. Oppositie voeren, kunnen wij helemaal niet.'"

CDA-icoon bij BNR: 'Schuld van Omtzigt, hij is ziek, gaat spijt krijgen'

"Pieter wordt doodongelukkig als hij in zijn eentje een partij moet oprichten. Ik denk dat hij dat niet eens kan, zijn kracht ligt heel ergens anders. En tegelijkertijd onthoudt het CDA zich van een briljant Kamerlid dat hard nodig is om de komende tijd de bestuurscultuur tot meer zuiverheid te brengen.

Borstlap verwijt Omtzigt niets, maar denkt dat hij behoed had moeten worden voor zijn acties. 'Hij is ziek en dat maakt dit zo dramatisch. Ik denk dat hij hier spijt van krijgt. De toon van de notitie is beschadigend en niet meer constructief. Het CDA en Omtzigt moeten zich beiden inzetten om een modus vivendi te vinden om de komende jaren aan alle belangrijke dossiers te werken."

Omroep Flevoland: 'CDA? Niks aan de hand, doorlopen'

"Een groep bezorgde CDA-leden uit Almere is maandagavond bijeengekomen bij het Castellum amfitheater naast het kasteel om samen de problemen binnen de partij te bespreken.

Ondanks de zorgen die er leven binnen het CDA vreest Malotaux niet dat de partij uit elkaar valt. 'Als ik sfeer van de bijeenkomst bekijk, dan ben ik daar totaal niet bang voor. Iedereen stond vierkant achter de partij.'"

De Dagelijkse Standaard: 'BaUdeT !!!1!!!1!!!1!!!'

"CDA is van het partijkartel!!! Gelukkig hebben wij Thierry Baudet!!! Thierry is de allergrootste, beste en betrouwbaarste patriot die Nederland ooit heeft gekend!!! Met Thierry aan de macht is het afgelopen voor alle kartelstutters dus al helemaal voor het CDA!!! Thierry heeft trouwens ook fantastische boeken geschreven!!! Koop de boeken van Thierry!!! Wij verdienen daar echt niks aan!!! Wij zijn FAIR en BALANCED en OBJECTIEF!!! KLABAM!!! HATSJIEKIDEE!!! Zijn jullie al op onze sprakelende en enerverende Facebookpagina geweest???"

NRC: 'Het CDA heeft veel uit te leggen'

"Omtzigts vertrek is een nederlaag voor het CDA. Dualisme, een kritische houding, doorvragen – dit moet ook in een regeringsfractie kunnen. Sterker nog: het zou normaal moeten zijn.

Omtzigt doet in het uitgelekte memo harde beschuldigingen die om een weerwoord vragen. Dat is nauwelijks nog gekomen. Het CDA heeft veel uit te leggen. Over de interne sociale veiligheid, over de manier waarop met tegengeluiden wordt omgegaan, over machtsdenken en over de invloed van geldschieters op de partijkoers. Op niet één van die kwesties is een bevredigend antwoord gekomen van de partijtop.

Het CDA oogt stuurloos en kan daarom een bedreiging vormen voor de stabiliteit van iedere coalitie."