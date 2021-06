Raden hoeft niet, die kop was zuiver retorisch. Want het zijn natuurlijk weer de criminelen die lekker profiteerden van Gratis Geld (uw geld) tijdens de coronacrisis. Gratis Geld dat was bedoeld om ondernemers in nood te steunen. U weet wel, hardwerkende middenstanders die onder normale omstandigheden nog maar net het hoofd boven water kunnen houden maar door corona metersdiep in het woelende donkere water werden meegezogen. Keurige mensen, brave burgers, die hun belasting betalen en op tijd hun vuilnis buiten zetten, uit angst voor een torenhoge boaboete omdat de vuilniszak te laat/te vroeg buiten staat. Maarliefst ZESTIG MILJOEN euro is door criminelen en zielloze fraudeurs weggegraaid en die ZESTIG MILJOEN door NRC achterhaalde gestolen taxpoet is natuurlijk nog maar het topje van de gigantische ijsberg. Waarom criminelen en fraudeurs zo moeiteloos, zonder dat ze ook maar een strobreed in de weg werd gelegd, het voor u bedoelde steungeld konden plunderen? Omdat er nul komma nul, noppes, nunca, nada, non, helemaal geen controle was op wie waarom hoeveel aanvroeg. Gewoon briefje invullen met 'ik ben ondernemer en lijd verlies geef geld' was zo ongeveer voldoende om linea recta de vergoedingen op de rekening gestort te krijgen. Niemand, bij geen enkel ministerie, kon het wat schelen. Er was geen identiteitscontrole, bewijs voor omzetverlies was niet nodig, 'dank voor aanvragen, u kunt nu gaan pinnen'. Wat zegt u? Dat is wrang? Ja nogal. Normaal wordt u als ondernemer helemaal kapotgecontroleerd. Voor elke kubieke centimeter extra lucht die u inademt moet u in zesvoud vergunningen aanvragen, na elke drie meter die u met uw auto rijdt wordt uw nummerbord gecontroleerd, 24 uur te laat omzetbelasting indienen = torenhoge boete en zelfs de gedachte aan het openen van een miniterrasje in coronatijd zorgde voor een peoloton boa's aan de deur. Kortom, u werd en wordt net zo streng in de gaten gehouden en 24/7/365 gecontroleerd door een ijzeren DDR-achtige overheid alsof u een volstrekt onschuldige belastingbetaler bent met een allochtone achternaam die kinderopvangtoeslag aanvraagt. Waarom? Omdat u wél eerlijk bent. Omdat u niét fraudeert. Omdat u uw geld wenst te verdienen met eerlijke werkzaamheden en beslist niet op kosten van andere belastingbetalers. Dom, dom, dom, dom, dom! Ja, eerlijk duurt het langst. Maar in Nederland duurt eerlijkheid wel heel erg lang. Een eeuwigheid. In Nederland loont alles minder, behalve de misdaad. Steeds. Maar. Weer. Nederland anno 2021 tijdens de coronapandemie: "Een feest voor criminelen. Snel geld verdienen en slapend rijk worden.Er wordt zoveel geld uitgestrooid: je hoeft maar te bukken en je hebt het."