Goed nieuws voor de treinforens die geen auto van de baas krijgt: de dienstregeling van de NS is weer terug bij het oude normaal. Dat betekent dat de treinen weer rijden als voor de coronacrisis. Dat ze weer net zo vaak vertraging hebben. Dat het aantal passagiers weer toeneemt en u dus binnenkort weer net zo vaak moet staan als voorheen. Dat uw medepassagiers weer hardop hun onsmakelijke medische problemen met elkaar bespreken. Dat die ene bellende aandachtssnol weer luidkeels haar weekendveroveringen door de coupé roeptoetert. Dat die zwartrijdzwervert weer even uw aandacht wil voor zijn bedelpraatje. Dat die meergraanse vouwfietsflapdrol u weer verontwaardigd aankijkt omdat u het waagde om met uw enkel tegen de uitstekende trapper van zijn origamitweewieler te stoten. Dat het groepje scholieren de complete trein weer onderdompelt in een dichte gifgaswolk van AXE en sportdagzweet. En dat die nieuwsgierige buurman weer net iets te opzichtig probeert mee te lezen op uw telefoon. Alleen voor de dronken feestvierders die halverwege de rit de complete coupé onderbarfen moet u nog even wachten, want de dienstregeling van de nachttreinen is pas op 5 juli weer de oude. Voor de rest is het oude normaal weer helemaal terug bij onze blauwgele spoorboer en wat hebben we het niet gemist. Fijne reis!