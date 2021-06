Sport sucks. Sport is een achterlijke religie. Van sport houden is jezelf haten. Schapen en lemmingen kijken sport. Sport is de Pieter Omtzigt binnen een christendemocratische politieke partij. Wie nu al zin heeft in de 'sportzomer' is diep van binnen een Sywert van Lienden. Een dag zonder sport is als een zaterdag zonder Volkskrant. Zonder sport zou de wereld een paradijs zijn met voor iedereen een nieuwe Miele, gratis huis, bakfiets, onbeperkt rechtsbijstand en een Jura met een afvalbakje dat je nooit hoeft te legen. Elke keer als iemand sport kijkt krijgt De Dagelijkse Standaard er een bezoeker bij. Wat Joshua Livestro is voor Twitter is wat sport is voor het menselijk bestaan. Je kunt nog beter FvD stemmen dan sport kijken. Zelfs Jan Roos trekt een grens bij sport. Sport is de enige krantencolumniste die echt niemand wil doen. Alleen het woord 'sport' al is een schot hagel in je knie met daarna een bak zuur over de wond. Mocht je drie wensen doen dan wens je een einde aan alle sport en geef je de overige twee wensen weg aan de bestrijding van kinderkanker. 'Sport', achterstevoren gespeld is 'trops' en iedereen weet dat je van trops magnetisch wordt. Maar: sport betekent ook sportpresentatrices. Zoals bijvoorbeeld Hélène Hendriks. En die zegt dingen als: "Er mag niets gezegd worden of het vrouwonvriendelijke etiket gaat erop. Als het stelselmatig seksisme is, is het een ander verhaal, maar vrouwen zijn wel heel snel gekwetst tegenwoordig.". Ja, kijk, nu wordt het anders. Als zo'n vrouw is wat sport ons oplevert is sport onze grote vriend. Dus: Hup sport! Sportzomer 4 EVAH! Waar wij gaan langs onze vaderlandse wegen kom je onze S-P-O-R-T tegen! Wij houden van Helene Hendriks, daarom houden wij van sport. Jammer dat Mosterd dit niet meer mee mag maken.