Nou mensen, tijd voor een stukje kwaliteitsjournalistieke verdieping tussen al die luchtige CDA-luim door. Want iedereen heeft het wel over die Pieter Omtzigt enzo maar ondertussen is er niemand die zich afvraagt wat De Grote Denkers Des Vaderlands er van vinden dat Sophietje Hilbrand en haar exotische advocaat het getalenteerde duo Fidan & Renze uit de NPO drukken (schuld van woordkunstenaar Akwasi). Terwijl, heel eerlijk, in Nederland zijn dat de zaken die er toe doen. Gelukkig hebben we Mediacourant nog die voor het nageslacht bijhoudt welke BN'er wanneer wat van wie vindt zodat de culturele en filosofische pijlers onder Holland fier rechtop blijven staan. Zo wist Mediacourant een reactie vast te leggen van het intellectuele zwaargewicht Guido den Aantrekker, de bekende dichter en filosoof, tevens hoofdredacteur van het onderzoeksjournalistieke magazine Story. Guido, wat vind jij? "Ik vind het persoonlijk echt een schande. Als ik Sophie al zie zitten – ze hangt helemaal aan zo’n tafel – dan denk ik al: het wordt weer zo zuur. Ik denk dat het niet politiek correct en niet links genoeg was." Zozo! Die Guido! Eat that Slavoj Žižek! Maar Guido D. Aantrekkert is niet de enige Grote Denker. Een béétje ophefmening is nooit af zonder de bijdrage van Angela de Jong. Deze internationaal bekende essayiste en meervoudig prijswinnende literator voegt ook deze keer echt wat toe aan deze grote nationale netelige kwestie: "Ik ben niet heel snel sprakeloos, maar toen ik dit las moest ik wel even gaan zitten ja", tijpte Mediacourant op uit de mond van Angela de Jong. Geen klein bier. Als Angela de Jong even moet gaan zitten rommelt het aan alle kanten op de Gooische matras. Volgens Angela hebben Hilbrand & co. niet zomaar een dolk in de rug van Fidan & Renze gestoken maar "een complete Ikea-cassette." HAHAHA! Die Angela! Die spreuk kan zo op een tegel voor in de verkoop van de Action. IKEA-CASSETTE! Snaptuwel? *snif*

Hoe kun je in vredesnaam beweren dat @fidanekiz (met @renzeklamer) urgentie mist? Die vrouw IS urgentie. Klinkt naar heel iets anders, klinkt naar het verder terugschroeven van de pluriformiteit op de @PubliekeOmroep. https://t.co/a4CEBl8JDO #devooravond — Yoeri Albrecht (@YoeriAlbrecht) June 10, 2021

Geen urgentie met @fidanekiz en @renzeklamer !? Fidan heeft zelfs pas nog de Pim Fortuyn prijs gewonnen. Bijzonder.. #devooravond — Talitha Muusse (@talithamuusse) June 10, 2021

Nog nooit in korte tijd zoveel berichten ontvangen. Dank voor alle liefde en support ❤️ — Renze Klamer (@renzeklamer) June 11, 2021

Het onverwachte ontslag van Renze Klamer en Fidan Ekiz is een schandvlek voor de publieke omroep.Wij worden als makers verondersteld een samenleving te vertegenwoordigen die staat voor fatsoen,respect en integriteit.Hoe moet dat in godsnaam als er zo’n voorbeeld wordt gesteld? — Frits Spits (@fritsspits) June 11, 2021

Talkshow De Vooravond krijgt nieuwe presentatoren, onder wie advocaat Khalid Kasem. Wie is de man voor wie Fidan Ekiz en Renze Klamer moeten wijken? ‘Een kritisch interview moet uit zijn tenen komen.’ https://t.co/tnWGI6ijue — de Volkskrant (@volkskrant) June 11, 2021

Een UvA-wetenschapper die mijn privé-mails online gooit en mij uitmaakt voor 'racist'. Renze en Fidan vervangen door Vara-oud-links. Pieter Omtzigt verrot gescholden door 'keurige' gristen-CDA'ers. Ik ben even aan de wijn, zoveel lelijkheid op 1 dag is wat veel. — Wierd Duk (@wierdduk) June 10, 2021

Godver. Fidan Ekiz omgevolkt bij De Vooravond https://t.co/ubptP6Zwu6 — Theodor Holman (@TheodorHolman) June 10, 2021

En als je denkt dat daarnaast de samenwerking van BNN/VARA met de gesubsidieerde pigment-meters van ‘ZWART’ hier geen rol in speelt, ben je naïef. Renze en Fidan liggen niet echt goed in die hoek, op z’n zachtst gezegd. — Zihni Özdil (@ZihniOzdil) June 10, 2021

Ik wou dat wij Fidan konden betalen — Bart (@BartNijman) June 10, 2021

Huh? Fidan Ekiz wás de urgentie zelve en bracht die altijd in! #devooravond #fidanekiz BNNVARA gooit De Vooravond om en vervangt presentatoren /via @NOS https://t.co/ikQOAKO0Lt — Stine (@Stine__Jensen) June 10, 2021

Zo ziet paniekvoetbal eruit. Renze en Fidan verdienen beter. https://t.co/zKQfFkefwv — Chris Aalberts (@ChrisAalberts) June 10, 2021

Fidan gaat vast naar ON. Die lijken me voor elkaar gemaakt. https://t.co/4W6Gwn3mJ9 — Joshua Livestro (@JoshuaLivestro) June 10, 2021

Wat betekent deze zin eigenlijk? "toch moeten we vaststellen dat het programma de urgentie mist die we zoeken" https://t.co/bNmMT5M6Wb — Martijn de Koning (@Martijn5155) June 10, 2021

Tuurlijk, want de jeugdvriend van Taghi is veel urgenter en relevanter dan een sterke en eigenzinnige persoonlijkheid als @fidanekiz. 🙄 https://t.co/L5Z2cV3Jqn — Geerten Waling (@GeertenWaling) June 10, 2021

Heel begrijpelijk dat Fidan Ekiz opzij is gezet door de BNNVARA. Onbegrijpelijk dat ze voor haar hadden gekozen in de eerste plaats. Ze is niet bepaald geliefd bij de linkse achterban van BNNVARA, to put it mildly. Maar Sophie Hilbrand als vervanger? Why? https://t.co/8NRAVzBRve — Ewout Klei (@EwoutKlei) June 10, 2021

Die onuitroeibare fascinatie voor de ‘jonge’ kijkers #devooravond #fidanekiz #renzeklamer maakt zoveel stuk — wouke van scherrenburg (@woukevscherrenb) June 10, 2021

Ondertussen heeft een zak Doritos hier in huis een langere houdbaarheidsdatum dan een presentator bij de NPO. Niets krijgt de tijd nog om te groeien en te ontwikkelen, krijg bijna hyperventilatie van dat nerveuze geroulette met presentatoren — Dieuwertje Kuijpers (@traumabeertje) June 10, 2021

