Dit is wat we begrijpen uit de ietwat hallucinante en moeilijk te vertalen caption bij de foto's. Naar verluidt zien we hier twee Italiaanse F-35s, staartnummers "32-07" en "32-11" lijken in ieder geval overeen te komen met Italiaanse F-35's. Volgens het Russische account met 61.3K volgers is de bovenstaande foto ergens afgelopen dagen genomen tijdens de NAVO'S Baltops-oefening boven de Baltische zee. Logisch natuurlijk dat Rusland zich daar in hun achtertuin dan ook een beetje laat gelden. We denken te gokken dat de foto is genomen vanuit een Russische Su-27. Kenners lijken het erover eens te zijn dat dit om een 'unreported close encounter' gaat. Sowieso was het afgelopen dagen de eerste keer dat een Europese F35 een Russisch vliegtuig onderschepte, zie artikel onderstaand. Lachen toch.

Ook een interessant plaatje uit hetzelfde theater