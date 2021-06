Verschrikkelijk! Geen woorden voor deze daad, snap die radicalen niet, alsof je daar alle ellende mee oplost. Nu speel je links weer in de kaart die ik weer overal zie schreeuwen hoe gevaarlijk dat rechtse gedachtegang is.

Valt mij wel iets op, zodra het slachtoffer geen moslim is dan hoor je er niets over. Althans geen achtergrond, geen artikel waarin wordt gesproken over een Christelijke dode, of vermoorde Atheïst. Elke keer als een moslim komt te overlijden, of dat nu door een aanslag of ongeluk is moet er even bij vermeld wordt dat het een moslim is. Nu is het in dit geval niet het beste voorbeeld, gezien de daad waarschijnlijk gericht was op moslims. Maar geen woord over de slachtoffers bij het "suikergehalte ongeluk" in Amsterdam, wat Joden bleken te zijn. Geen woord over de vele, vele, zeer vele slachtoffers die we van de straten hebben kunnen schrapen als de dader Islamitische was. Je hoorde hier en daar wel eens wat over een slachtoffer, of een zogenaamde "held" die ingegrepen had, maar ook alleen als dat slachtoffer/held moslim was.