Denk je met goede doelen die hun eigen correctheid boven kinderkankerbestrijding plaatsen wel het morele dieptepunt van dit land bereikt te hebben, blijken ze in het West-Friese Bovenkarspel dat te overtreffen door geiten te vermoorden. En dus niet voor consumptie zoals beschaafde mensen, maar voor... Ja, dat weten we eigenlijk niet, maar de vrolijke weihuppers zijn wel heel erg dood. De levenloze lichamen van twee geitjes werden zaterdagavond rond 20:00 uur gedumpt in de bosjes nabij de parkeerplaats vlakbij de kruising Veilingweg met de Haling. Twee mannen zijn gespot terwijl ze zich verdacht gedroegen en er daarna vandoor gingen in een donkergrijze bus. Typische weer voor geitenmoordenaars: "verdacht gedrag". Dus bent u of kent u deze geitenzielengappers, laat het even aan de dierenpolitie weten zodat we in ieder geval één steentje van de morele fundering waarop dit land is gebouwd kunnen herstellen.