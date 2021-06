Voorfinancieren ? Wat dacht U, dat een Chinees naar Klomprica 2 a 3 mnd op zijn geld zou wachten, terwijl m.n. de Yanks met "koffers vol geld" ( = directe transfer als de container geladen was, dus nog op het fabrieksterrein stond; vertrouwen is leuk, zekerheid is beter) langskwamen als de zending naar de States verscheept zouden worden ?

Overigens: ik zit zelf sinds 1977 in de Internationale handel, en daar geldt: 25-35 % aanbetalen en de rest op het moment van verscheping tegen het eigendomsbewijs = Bill of Lading. Alternatief: bankgarantie = Letter of Credit, eventueel zelfs een transferable = NLe staat geeft een LC uit, waarmee Sywert "betaalt", want heeft die € miljoenen ook niet op zijn bankrekening staan. Eventueel in combinatie met een goedkeurend testrapport van de goederen door .. BV, DNV, Intertek, Moody, SGS, TUV enz. Doen dit al anderhalve eeuw.

Wat IK niet snap:

a) waarom heeft Middelen Corona niet zelf bij de Chinezen gekocht ( Ik heb een 20-tal Chinezen aan hen doorverwezen, hebben nooit ene reactie terug gehad)

b) De waanzinnig hoge prijs, die die ambtenaren geaccepteerd hebben. 2 April had ik prijzen van US$ 1,40/stuk voor de medische FFT2 kapjes, en $ 0,311 voor de medische type II rechthoekige blauwe, alles FDA certified ( = US Kueringsdienst v Waren) ( en $ 0,199 voor die supermarkt-kapjes).

c) Daarna gingen de prijzen wegens enorme uitbreiding van de productiecapaciteit in China drastisch omlaag. Eind mei waren die FFT2 kapjes US$ 0,288. Tsja, als je die dan voor € 2,50/st mag leveren... OF.. via je eigen offshore bedrijf in Hong Kong, dan ziet niemand weer de echte winst....

d) Als die oneindig wijze ambtenaren dat allemaal zelf hadden gedaan, had NL heel erg veel belastinggeld bespaard. Uw en MIJN geld !