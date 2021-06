De denktank IEA heeft een routekaart om inzichtelijk te maken wat er nodig zou zijn voor de doelstelling carbon neutral in 2050. Om dit doel te bereiken moeten er grote offers worden gebracht. Zo groot zelfs dat het verbazingwekkend genoemd kan worden dat deze plannen enige steun hebben. Nog frappanter is de steun van partijen die kiezers uit de lage- en middenklasse bedienen, want juist deze kiezers zullen relatief het hards geraakt worden.

Het IEA schetst verschillende scenario’s waaronder het scenario waar onze overijverige Frans Timmermans flink voor lobbyt. In 2050 CO2 neutraliteit betekent volgens de organisatie dat investeringen in olievelden nu al de prullenbak in moeten. Enkele leden van OPEC reageerden hierop met hoon, door te stellen dat prijs van een vat olie dan naar USD 200 zou gaan. Dus dat wordt dan EUR 5,50 per liter aan de pomp! De auto kan dus direct naar de sloop en alle vervuiling die de productie van deze auto teweeg heeft gebracht zal voor niks zijn geweest.

Alleen minder olie verbruiken is niet het enige wat in dat scenario zou moeten gebeuren; alles en iedereen moet op elektrisch. De infrastructuur is daar bij lange na niet geschikt voor dus moeten er enorme investeringen gedaan worden. Gezien de financiële positie van de energieleveranciers niet dermate goed is en het feit dat ook zij winst moeten maken, betekent dit ook hogere prijzen voor het netwerk wat dus doorberekend zal worden aan de consument.

Verder moeten biomassacentrales en wind- en zonneparken flink worden uitgebreid om voldoende groene elektriciteit op te wekken om aan de vraagtoename te voldoen. Deze stroom is verre van volmaakt (intermittant) en mede daardoor ook duur. Dus niet alleen de lammergieren zijn de pineut, maar ook de consument die hogere stroomprijzen kan verwachten. Nu is de hoop dat bedrijven dermate innoverend zullen zijn dat de kosten van groene stroom flink kunnen worden verlaagd, maar of dat nu de beste oplossing is, is nog maar de vraag (daarover later meer)(en over de vervuiling en sociale ellende die gepaard gaan met de productie van kobalt, rare earths en dergelijke zal ik het maar niet hebben).

Met kekke animatie van de crash!

Maar ook regeringen moeten er alles aan doen om de 2050 target te behalen. Wat neerkomt op het straffen van grijs en het promoten van groen. Als grijze bedrijven worden gestraft, betekent dit dat hun producten en diensten duurder zullen worden voor de consument. Het stimuleren van groene bedrijven, veelal via subsidies, zal worden afgewenteld op de belastingbetaler. Ook zal de regering steeds meer haar groene wil doordrijven en mensen van het gas af jagen. Dit verplicht mensen om uiterst dure investeringen te doen in airco’s, warmtepompen, zonnepanelen en zo verder.

Het beeld lijkt mij duidelijk dat het prijskaartje enorm is en dat de consument hoe dan ook de rekening zal moeten betalen. Veel mensen zullen energiearmoede kennen; een situatie waar de prijs van energie dermate hoog is dat een warm huis met warm water een luxe wordt. Autobezit is dan nog allen weggelegd voor de financieel krachtige medeburgers en de (nog overgebleven) lease-rijders. Reizen binnen het land en al helemaal naar het buitenland wordt weer een luxe die niet voor iedereen is weggelegd. Begrijpelijk dat Kaag deze plannen steunt, want dan hoeft ze eindelijk niet geconfronteerd te worden met het plebs op de vlucht naar haar vakantiebestemming in Ramallah. Het gewone volk komt hiermee in een soort permanente lockdown, handig voor bij de volgende pandemie. Het mag dan ook een wonder heten dat vooral de linkse partijen ideeën steunen die desastreus zijn voor hun achterban.

Als ik er van uit ga dat de opwarming van het klimaat niet een terugkerend verschijnsel is, maar puur door CO2 en ook door menselijk handelen komt, dan zou de vraag moeten zijn of CO2 reductie het meest effectief is. Immers, hoeveel CO2-reductie moet er plaats vinden om de gewenste temperatuurSTIJGING tegen te gaan? Als ik er dan ook nog van uit ga dat onze klimaatmodellen kloppen (wolken kunnen niet worden niet gemodelleerd, voorspelling zaten er tot nog toe flink naast, etc.) dan nog vraag ik mij af wat de beste manier is om met deze crisis om te gaan.

We hebben een gelimiteerde hoeveelheid aan geld, mankracht en innovatiekracht en het is dus zaak deze zo efficiënt mogelijk in te zetten; as much bang for your buck as possible. Is dit het geval met de 2050 CO2-neutraal plannen? Ik heb zo mijn bedenkingen.