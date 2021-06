Uiterlijk 2050 gasloos zou betekenen dat je acht miljoen bestaande woningen onder handen neemt. €130.000 x 8.000.000 maakt 1040 miljard euro. (in 2019 al voorspelbaar) 21 duizend ton goud, 12% van de wereldwijde voorraad. Drie keer de complete Nederlandse rijksbegroting. Twee keer onze huidige staatsschuld. Dit wedstrijdje politiek correct deugen is financieel en fiscaal onhaalbaar.

Dat bedrag is exclusief de kosten van de nieuwe duurzame energiebron, de opslag van duurzame energie tot het moment van gebruik en een zwaarder elektriciteitsnet om die duurzame energie af te leveren. Want dat wordt ook vergeten; als de hut niet met gas gestookt wordt, moet er alternatieve energie via een alternatieve leiding op afroep beschikbaar blijven. Nog drie megalomane projecten.

Het is misschien wat vreemd om direct na een paar hete dagen te zeggen, maar een goed ontwerp houdt ook rekening met een winter zoals 1963. Nederlanders hebben toen maanden ingesneeuwd gezeten. Nu zouden we in de eerste week al door de voorraadkast gaan, straks veranderen de Vinexbunkers ook nog eens in een vrieskisten omdat de verwarmingsbron te klein is.

Experimenten met aardwarmte maakten woningen afhankelijk van 1 soort innovatieve verwarming. Als die het door onvoorziene omstandigheden even niet doet, is er geen back-up. Dat ging fout in Houten. Zelfs geen openhaard om tenminste de woonkamer nog op temperatuur te houden. Hoe goed doen al die zonnepanelen het onder een laag sneeuw?!

Windmolens draaien op subsidie, en ondervinden inmiddels veel tegenwind. Op zee zijn windmolens inmiddels nauwelijks duurder. Op land zijn windmolens van 260 meter hoog geen uitzondering. Om een vergunningen te krijgen en miljoenen te verdienen aan subsidies kan je het beste familieleden vooruitschuiven op de juiste ambtelijke posten. Duurzame energie is niet genoeg, er is nog een eis...

Milieufetisjisten willen graag verschraalde natuurgebieden koesteren waar door voedselgebrek speciale plantjes groeien. Dat stikstofbeleid is onbetaalbaar. Dieren sterven aan honger achter een overheidshekje op de Oostvaardersplassen. Zoiets mogen wij niet meer. Alle stikstofmaatregelen worden uiteindelijk ingehaald door continue bevolkingsgroei, het is een kansloze missie.

Het fiatgeld om al deze hersenspinsels te betalen kunnen politici gewoon verzinnen, de mensen om het te doen niet. Het lerarentekort zit vooral in de exacte vakken. We hebben geen technici of bouwvakkers, en we leiden ze ook niet op. Wie gaat dit doen?! Er is nu een tekort van 330 duizend woningen, wat een prijsexplosie geeft. Voor 2050 mogen we twee miljoen woningen bouwen.

De woningbouwcorporaties hebben geen grond en geen geld om dit uit te voeren. Klinkt leuk, al dat vermogen dat ze op papier hebben, maar dat is de boekwaarde van sociale huurwoningen. Als je daar een hypotheek op zou nemen met financieringskosten, kan je veel minder tegen een sociale huur verhuren. Hier snapte het kartel niet dat deze constructie drijft op oud geld.

Het heeft de woningbouwvereniging een halve eeuw gekost die waarde op te bouwen. Waarom is bezit fout? Geld hebben na jarenlang hard werken of sparen moet blijkbaar bestraft worden. De meest rendabele manier van energie en stookkosten besparen is nog steeds simpele isolatie. Dat scheelt gas en is in een paar jaar terugverdiend. Waarom werd die investering niet afgedwongen?

Gemeenten voeren ook een NIMBY-beleid met bestemmingsplannen voor sociale huur. Sinds gemeenten zelf opdraaien voor de bijstandsuitkeringen, ingestorte jeugdzorg en andere gedecentraliseerde hoofdpijndossiers is zo'n appartementenblok eigenlijk een zwart gat dat minimaal een halve eeuw open blijft staan en waar je de hele gemeentebegroting in kan laten verdwijnen.

Deze plannen zijn te duur, te arbeidsintensief en leveren een inadequate oplossing.