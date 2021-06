: No worries Lau, net als Drenthe waande ik me de ene keer in mijn leven dat ik in Zuid-Limburg ben geweest, wee mij!, bijkans in een ander land. But in a good way!

En dan te bedenken dat, tenzij ik me vergis, Limburg al jaren een krimpregio is. Nederlanders zijn gewoon niet goed wijs. Ik zou zeggen, profiteer ervan mijn beste!