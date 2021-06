Mooie vraag op het nieuwe maar zeer populaire online fenomeen 'Twitter' van de heer Roderick Veelo, bekend van RTL Nieuws de Telegraaf en een podcast (soort van radio). Vraag in kwestie is uitstekend geschikt voor onze nieuwe maar zeer populaire GS Zaterdagquiz (niet te verwarren met de nieuwe maar zeer populaire MAX Vandaag-puzzel). De GS Zaterdagquiz is in korte tijd uitgegroeid tot een onderhoudend stukje luim op de vrije dag voorafgaand aan de Dag des Heeren. Luim en verstrooiing zijn belangrijke bijdragen aan een arbeidsvruchtige week want plezier is goed voor zenuwen, tegen hysterische oprispingen en diverse neurosen en tevens voor een gezond hart en bloedvaten. Het goede antwoord op de quizvraag kunt u per briefkaart inzenden naar: Geenstijl Zaterdag Quiz, Franklinstraat 161, 2562 CD, Den Haag, Nederland. Onder de goede inzenders verloten wij 9 miljoen zoetzure Sywertjes.

Kwisvraagje voor @VoltNederland : In welk ‘extreem islamofobisch’ land krijg je snoeihard gelijk met 100 duizend(!) bedreigingen? https://t.co/JcRycOGYBY via @volkskrant — Roderick Veelo (@RVeelo) June 4, 2021

Vul hier uw antwoord in:

A) Nederland, binnenkort

B) Duitsland, al lang

C) Turkije

D) Forumland

E) Qatar

F) Frankrijk

G) Madagascar

H) Land van Ooit

I) Friesland

J) D66-land

K) Amsterdam

L) Dit is islamofobie en racisme, ik zeg NU mijn abonnement op!

Tips & hints:

'Frankrijk is natuurlijk wel extreem islamofoob.' Zou @ngundogan77 hier ook voorbeelden van hebben? https://t.co/UzOso5BqIt #FD — kleis jager (@kleisjager) May 28, 2021