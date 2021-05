Vandaag gaan opa en oma het met jullie hebben over bezuinigingen bij de NPO-radio. Nu zullen jullie wel denken: 'Wtf is radio?', maar dat leggen opa en oma allemaal uit. Vroeger, toen opa en oma jullie leeftijd hadden, bestond er nog geen podcast. Of internet. Of zelfs maar commerciële televisie. De nieuws- en entertainmentvoorziening was volledig in handen van de overheid zodat de burgers op de juiste wijze konden worden gehersenspoeld via massamedia. Daarom was vroeger ook iedereen zo achterlijk links omdat men nou eenmaal niet beter wist want de massamedia vertelden veel maar beslist geen waarheden.

Voordat de televisie (dat kennen jullie wel, soort van Netflix maar dan zonder dat je zelf mag bepalen wanneer je wat mag zien) bestond was er alleen maar radio. Radio is een soort van podcast, alleen moest je er wel voor klaar gaan zitten want je kon het niet downloaden of streamen wanneer jou dat uitkwam, de NPO bepaalde wanneer jij iets moest gaan luisteren. In de tijd van opa en oma, die beiden al ver voorbij de 177 zijn, was radio enorm populair. Wat niet zo gek is want er was niks anders. Inmiddels is radio ingehaald door tv, internet, podcast, eigenlijk door alles maar bestaat het medium radio wel nog steeds. Waarom weten oma en opa ook niet echt, want alleen mensen in de leeftijd van opa en oma en mensen die geen keuze hebben (comapatiënten, overledenen, dementen, ernstig verstandelijk gehandicapten) luisteren nog radio. Maar bij de NPO doen ze nog altijd niet aan waarheden en blijven ze dapper volhouden dat heel Nederland graag radio luistert. Dat is opzich al heel ver van de werkelijkheid afdwalen, nog veel gekker is het dat de NPO uitsluitend radio maakt waar zelfs die comapatiënten, overledenen, dementen, ernstig verstandelijk gehandicapten gillend voor wegrennen.

Zo is er Radio 1. Dat is een 'nieuwszender' met 'het nieuws van alle kanten'. Het komt er op neer dat Radio 1 de hele dag links en bevooroordeeld nieuws laat horen, vaak heel vaak voortdurend onderbroken door 'sportupdates' omdat ze bij de toch al zo gevaarlijk gek van de waarheid verkerende NPO denken dat 'sport' ook nieuws is. Dat 'nieuws' wordt dan via verschillende 'programmaformats' gebracht. In de ochtend bijvoorbeeld is er een programma met een boze linkse christelijke deugmevrouw die 'het nieuws van de dag' laat bespreken door een 'mediaforum'. Dat 'forum' bestaat uit door een deugcommissie goedgekeurde reeks oude blanke linkse mannen of types die eigenlijk elke dag al hinderlijk aanwezig zijn in de media en hoofdredacteuren van couranten en Paul Römer (een hypocriete, moralistische multilul). De mensen in dat forum zijn het altijd volledig met elkaar eens, hun boodschap is eigenlijk altijd 'Geenstijl, Wilders, FvD en rechts zijn stom' en verder vinden ze vooral zichzelf ontzettend belangrijk. 's Avonds zijn er nieuwsradioprogrammaformats die er al waren toen jullie opa en oma nog geboren moesten worden, maar omdat seniele gehersenspoelde burgers nou eenmaal niet aan modernisering doen en geen afscheid kunnen nemen van hun stokpaardjes zijn die formats er nog steeds.

Verder is er Radio 2, dat is wat vroeger Radio 3 was met exact dezelfde DJ's en exact hetzelfde publiek maar nu zijn ze allemaal in de 50 in plaats van in de 20. Radio 3 is heden ten dage 3FM, maar dat is voor 'jongeren' en HAHAHA er luisteren dus helemaal geen 'jongeren' naar de radio omdat 'radio' voor hoogbejaarden is. Naar 3FM luistert daarom al jaren en jaren en jaren geen hond, echt nul komma nul luisteraars, en daarom hadden ze die zender al jaren en jaren geleden moeten afschaffen. Maarja: NPO, dus het tegenovergestelde van alles wat realistisch is.

Er is ook nog een zender met klassieke muziek (voor opa's en oma's die zelfs de klassieke CD's bij de Kruidvat niet meer kunnen vinden) waar gesjeesde omroepmedewerkers wikipediapagina's over componisten oplezen en voor de rest weten ook opa en oma het niet want opa en oma zijn dan misschien oud en seniel en stinken naar Jan Slagter maar dat betekent niet dat opa en oma zo weinig grenzen kennen aan hun radioluisterbereidheid dat ze van die urban rap hiphop spoken word gesubsidieerde Topnotch-shitzooi als FunX gaan luisteren.

Zo, nu weten jullie wat radio is en wat het begrip NPO betekent. Daarom kunnen jullie nu zelfstandig begrijpen waarover dit artikel gaat, hoe het kan dat een al jaren onbeluisterde radiozender als 3FM (nogmaals: nul luisteraars) wel bezuinigingen krijgt maar geen genadeschot in het achterhoofd, hoe het kan dat de NPO maar blijft geloven dat het ooit 'jongeren' zal bereiken (met radio, LOL) en waarom het 'nieuws' over de NPO die voor de honderzeventienmiljoenste keer weer iets gaat aanpassen bij de geriatrische afdeling radio überhaupt wordt gezien als nieuws: omdat Nederland nou eenmaal tsjokvol zit met bejaarden, comateuzen, senielen, dementen, doden, zombies en verstandelijk ernstig beperkten. En hersenverweekten zoals jullie.

Nu gaan opa en oma een gave podcast luisteren. Daarna de MAX Vandaag-puzzel onderkwijlen.