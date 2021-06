Het meest domme van deze lappendeken van kleuren met 2 voorbeelden:

Duitsland - in het grensverkeer mag je zonder problemen 48 uur in Duitsland blijven. Echter: de Mercedessen, BMW's etc. met witte nummenrbormden scheuren zonder enige tegenstand Nederland binnen terwijl Duitsland op code oranje staat. Je wilt niet weten hoeveel Duitse (duidelijk met toeristische doeleinden) auto's ik gisteren in Amsterdam C. zag rondcrossen. Maar volgens de zojuist aangenomen wet zou iedereen die uit Duitsland Nede rland binnenkomt 10 dagen in quarantaine moeten op straffe van 399 euro per overtreding. Dit is niet te handhaven rechtsongelijkheid!

Hongarije (voorbeeld 2) - de corrupte heilstaat van ome Victor staat op code geel. Dus wij mogen als Nederlanders zonder dat BuZa een strobreed in de weg legt naar Boedapest afreizen. Nee dus, als je Duitsland en Oostenrijk (Oranje) hebt overleefd wordt je als automobilist waarschijnlijk bij Hegeyeshalom retour gestuurd en mag je na terugkomst in Nederland 10 dagen in quarantaine.

Daar hebben Gabberhaus en Hugo de Clown niet aan gedacht toen ze weer eens een niet te handhaven wet uit hun duim zogen!