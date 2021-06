Toine ziet de werkelijkheid van de pandemie kennelijk ook pas helder als hij zelf de pineut is. Nu hij in quarantaine moet -hij had dit toch echt niet verwacht, zeker niet nu de vakantiefolders reeds binnen komen vallen- heeft hij plots een grote mond richting al diegenen die zich niet aan de regels houden, nee, enkel richting diegenen waar hij toch al een hekel aan had. Tevoren niet, tevoren hoorden we hem niet, tevoren was die pandemie iets op afstand, iets waar ook hij zich niet echt druk over maakte, maar nu is alles anders want Toine en zijn gezinnetje zijn de pineut.

Toine, jongen, verman je. Je huisgenoten hebben je moed en doorzettingsvermogen nu erg hard nodig om door deze zware periode heen te komen. Wij voelen allemaal met jullie mee. Sterkte!