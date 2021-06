A) Nee, adamsappel is anders

B) Willem-Alexander is ook niet de echte Willem-Alexander

C) Oren zijn anders en links heeft een adamsappel

D) Nee hoor, Mark Rutte is ouder en heeft een adamsappel

E) Doe zelf eens een rondje bellen met de instanties en laat je ook verbazen over alle vragen waar zij geen antwoord op hebben

F) Rutte heeft een groter hoofd en is ouder

G) Rechts is Volkert van de Graaf

H) Rechts is veel jonger

I) Verre van

J) Botox

K) Ooraanzet is een goede identificatie. Dit lijkt inderdaad te verschillen

L) Het is hem niet, maar die ander heet toevallig ook Mark Rutte

M) Kijk eens naar afstand ooghoek-haarlijn richting oor

N) Dat hij niet de echte marc rutten zou zijn. Ik weet wel alle verhalen hierachter maar kan dat moeilijk geloven

O) Dit zijn twee verschillende mannen

P) Rutte heeft een Adamsappel. De man met het mondkapje op niet

Q) Zeik ik al, Market heeft meer rimpels in de ooghoeken. Fake dus

R) Rutte heeft bultjes, die staan niet op vaccinatiefoto

S) Nee. Rechts heeft gewassen haar

T) Het is hem wel. De oren zijn identiek. Maar hij heeft vast geen echte prik gehad. Ik denk een placebo

U) Kijk naar het oor

Alle foute antwoorden in de tweet na de klik