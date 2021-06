Politie, breek me de bek niet open.

Kampers doen een poging je voordeur in te trappen, alles staat op beeld, alles is via het upload formulier gemeld en er is geen wijk agent die iets van zich laat horen. Zelfs aangifte voor vernieling, bedreiging willen ze nog niet aannemen en na een hoop drammen via 0900 8844 mag je een week later aan de andere kant van de provincie aangifte doen.

Alles ontstaan door hun eigen nalatige handelen van iets wat al meer dan een jaar loopt en is gedocumenteerd. maar nee! Het is een buren ruzie die u zelf heeft veroorzaakt. Ja zeker, ik heb mijn buren verplicht om een autohandel, demontagebedrijf naast mijn woning te beginnen. Ook stook ik mijn buurjongen op om dagelijks in 6 cilinder bmw's te gaan rijden zonder een rijbewijs. Yes! Tuurlijk. Mijn schuld.

Gemeente weigerde ook iets te doen en dat ligt inmiddels bij de rechter omdat ze niet op handhavingsverzoek hebben gereageerd en vervolgens ook niet op de ingebrekestelling en daarna ook niet op een herinnering.

Nee, ik kan niet zeggen dat ik veel vertrouwen heb in 'de' politie.